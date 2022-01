DOMENICA IN COME UNA PRIMA SERATA: PICCHI DI 4 MILIONI E DEL 24,5% PER MARA VENIER (Di lunedì 3 gennaio 2022) DOMENICA In festeggia la PRIMA puntata del 2022 con un nuovo record di ascolti. La puntata di DOMENICA 2 gennaio conferma l’eccellente gradimento per il talk show di MARA VENIER, con o senza concorrenza. Una media di circa 3,5 MILIONI nelle oltre 3 ore di trasmissione con PICCHI di 4 MILIONI e del 24,5% di share per il talk show di Rai1. Quasi 4 punti in più sul 2020. L’intervista a Massimo Ranieri ha ottenuto un picco di 3.965.000 telespettatori pari al 24,01% di share. Orietta Berti ha appassionato 3.521.000 con il 23,25%. Il picco share arriva con Christian De Sica: 24,48% pari a 3.725.000 telespettatori. L’intervista di MARA VENIER a Paolo Del Debbio raccoglie 3,5 MILIONI con il 22,83%. Bobby Solo ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 3 gennaio 2022)In festeggia lapuntata del 2022 con un nuovo record di ascolti. La puntata di2 gennaio conferma l’eccellente gradimento per il talk show di, con o senza concorrenza. Una media di circa 3,5nelle oltre 3 ore di trasmissione condi 4e del 24,5% di share per il talk show di Rai1. Quasi 4 punti in più sul 2020. L’intervista a Massimo Ranieri ha ottenuto un picco di 3.965.000 telespettatori pari al 24,01% di share. Orietta Berti ha appassionato 3.521.000 con il 23,25%. Il picco share arriva con Christian De Sica: 24,48% pari a 3.725.000 telespettatori. L’intervista dia Paolo Del Debbio raccoglie 3,5con il 22,83%. Bobby Solo ...

