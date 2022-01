Dad per i non vaccinati, voi siete d'accordo? (Di lunedì 3 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuove norme su Dad e quarantena potrebbero essere in arrivo tra i banchi, in vista della ripresa dell'anno scolasti… - fattoquotidiano : Covid, i nodi del governo: il Super green pass per lavorare e le nuove regole a scuola. Cisl: “Dad, no a modelli in… - repubblica : “È discriminatoria”: scontro sulla Dad per gli studenti senza il vaccino [di Ilaria Venturi] - Paola5GG5 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi M5s e Lega contro il ricatto a scuola Mezzo governo deciso: con 2 positivi, in Dad solo… - Elisabe94838092 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi M5s e Lega contro il ricatto a scuola Mezzo governo deciso: con 2 positivi, in Dad solo… -