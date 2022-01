Critiche a Osimhen: l’attaccante furioso con un tifoso (Di lunedì 3 gennaio 2022) Victor Osimhen furioso con un tifoso che lo ha criticato per l’uso dei social, risposta irritata dell’attaccante su Twitter. È un periodo tutt’altro che fortunato per Osimhen che ha dovuto rinunciare alla Coppa d’Africa, quando sembrava vicinissimo a poterla giocare. Il giocatore è positivo al Covid 19 e anche l’ultimo tampone, eseguito nella serata di ieri, ha confermato al sua positività al coronavirus. Inoltre l’attaccante del Napoli si sta ancora riprendendo dall’operazione allo zigomo e prima di poter tornare in campo, dovrà sottoporsi ad una visita di controllo. Osimhen: risposta su twitter ad un tifoso Il nigeriano è molto attivo sui social network ed in questi giorni ha avuto anche uno screzio con un tifoso che gli ha scritto: ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 gennaio 2022) Victorcon unche lo ha criticato per l’uso dei social, risposta irritata delsu Twitter. È un periodo tutt’altro che fortunato perche ha dovuto rinunciare alla Coppa d’Africa, quando sembrava vicinissimo a poterla giocare. Il giocatore è positivo al Covid 19 e anche l’ultimo tampone, eseguito nella serata di ieri, ha confermato al sua positività al coronavirus. Inoltredel Napoli si sta ancora riprendendo dall’operazione allo zigomo e prima di poter tornare in campo, dovrà sottoporsi ad una visita di controllo.: risposta su twitter ad unIl nigeriano è molto attivo sui social network ed in questi giorni ha avuto anche uno screzio con unche gli ha scritto: ...

