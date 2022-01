Covid, 3 gennaio in Abruzzo 3 decessi e 1990 nuovi casi positivi al virus (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'Aquila - Sono 1990 (di età compresa tra 1 e 93 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 113719. Dei positivi odierni, 1368 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. *(il totale comprende anche i positivi accertati attraverso test antigenico, come disposto dalla circolare del Dipartimento regionale Sanità del 29 dicembre) Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di una 91enne e di una 78enne della provincia di Teramo, mentre il terzo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2645. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 87371 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'Aquila - Sono(di età compresa tra 1 e 93 anni) ialregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 113719. Deiodierni, 1368 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. *(il totale comprende anche iaccertati attraverso test antigenico, come disposto dalla circolare del Dipartimento regionale Sanità del 29 dicembre) Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3(si tratta di una 91enne e di una 78enne della provincia di Teramo, mentre il terzo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2645. Nel numero deisono compresi anche 87371 ...

Advertising

CottarelliCPI : Inter e Juve congiuntamente chiedono il rinvio della finale di supercoppa per la situazione Covid, ma la Lega di Se… - NicolaPorro : ?? La rivelazione di #Zangrillo, il caos nelle scuole per il #Covid e l'idea di una donna (di destra) al #Quirinale.… - sole24ore : ?? Pfizer, come funziona la pillola anti Covid che (forse) arriva a gennaio: - hopescoffee : RT @BarberiniCorsin: Dal 10 gennaio 2022, in base alle ultime disposizioni, per accedere alle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Palazzo Ba… - marcodelucact60 : RT @byoblu: I dati dell'ISS che mostrano il fallimento del green pass. Le bufale di Burioni sul covid come malattia pediatrica e le file fu… -