Cos’è e come chiedere l’assegno unico 2022, procedura via SPID con ISEE (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dal 1 gennaio è possibile chiedere l’assegno unico per i figli a carico. Si tratta di una misura che mette insieme tutti i programmi precedenti e rappresenta un contributo unico e universale per le famiglie. Se ne può usufruire fino al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, ma senza limiti nel caso di disabilità. L’importo del contributo varierà sulla base dell’ISEE familiare e pure in valutazione dei casi di disabilità già citati. Chi può presentare domanda l’assegno unico è garantito a tutte le famiglie, anche quelle con importo superiore alla soglia di euro 40.000 euro.come già anticipato, nel caso di nuclei con un più alto reddito, l’importo sarà inferiore ma verrà comunque conferito. Fino al compimento dei 18 anni, la domanda ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dal 1 gennaio è possibileper i figli a carico. Si tratta di una misura che mette insieme tutti i programmi precedenti e rappresenta un contributoe universale per le famiglie. Se ne può usufruire fino al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, ma senza limiti nel caso di disabilità. L’importo del contributo varierà sulla base dell’familiare e pure in valutazione dei casi di disabilità già citati. Chi può presentare domandaè garantito a tutte le famiglie, anche quelle con importo superiore alla soglia di euro 40.000 euro.già anticipato, nel caso di nuclei con un più alto reddito, l’importo sarà inferiore ma verrà comunque conferito. Fino al compimento dei 18 anni, la domanda ...

