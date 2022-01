Come inserire interruzioni di pagina in Microsoft Excel (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tra le funzioni avanzate disponibili su Excel troviamo anche le interruzioni di pagina, che possono migliorare il processo di stampa dei fogli di Excel, specie se dobbiamo separare le pagine di stampa in punti particolari su enormi fogli di calcolo. Utilizzando le interruzioni di pagina potremo indicare subito quale area del foglio stampare, senza dover ricorrere alla selezione stampa (cosa che può risultare molto difficile sui fogli di calcolo pieni di dati e di colonne). Per diventare veri esperti di Excel vi mostreremo nella seguente guida Come inserire, modificare o rimuovere interruzioni di pagina in Microsoft Excel, così da diventare gli esperti dell'ufficio ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tra le funzioni avanzate disponibili sutroviamo anche ledi, che possono migliorare il processo di stampa dei fogli di, specie se dobbiamo separare le pagine di stampa in punti particolari su enormi fogli di calcolo. Utilizzando ledipotremo indicare subito quale area del foglio stampare, senza dover ricorrere alla selezione stampa (cosa che può risultare molto difficile sui fogli di calcolo pieni di dati e di colonne). Per diventare veri esperti divi mostreremo nella seguente guida, modificare o rimuoverediin, così da diventare gli esperti dell'ufficio ...

Advertising

LucaNameiswolf : RT @ardigiorgio: Per tutto il lockdown, quando faceva le dirette e i collegamenti televisivi, #Emiliano indossava sempre la maglietta della… - franco04329368 : RT @ardigiorgio: Per tutto il lockdown, quando faceva le dirette e i collegamenti televisivi, #Emiliano indossava sempre la maglietta della… - LazzariAmbrogio : @AurelianoStingi @FPFabrizioPhD Come si 'scelgono' le varianti di proteina spike da inserire nel pancovid vaccino? - paolacsc : RT @ardigiorgio: Per tutto il lockdown, quando faceva le dirette e i collegamenti televisivi, #Emiliano indossava sempre la maglietta della… - klaatu29 : @chiadegli non se vedi i ragazzi come futuri ingranaggi da inserire nella macchina il prima possibile. -