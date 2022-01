Champions League, i gironi della prossima edizione in due mesi: i dettagli (Di lunedì 3 gennaio 2022) Champions League: la UEFA accorcia la fase a gironi per la prossima stagione prima dei Mondiali in Qatar. Tutti i dettagli La UEFA ha diramato le date della prossima fase a gironi della Champions League. Il sorteggio della stagione 2022/2023 si terrà il prossimo 25 agosto, mentre la prima giornata andrà in scena il 6 e il 7 settembre. L’ultimo turno sarà invece in programma l’1 e il 2 novembre. Il sorteggio degli ottavi di finale è stato invece programmato per il 7 novembre. Tutto in due mesi prima dei Mondiali in Qatar che scatteranno a novembre. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022): la UEFA accorcia la fase aper lastagione prima dei Mondiali in Qatar. Tutti iLa UEFA ha diramato le datefase a. Il sorteggiostagione 2022/2023 si terrà il prossimo 25 agosto, mentre la prima giornata andrà in scena il 6 e il 7 settembre. L’ultimo turno sarà invece in programma l’1 e il 2 novembre. Il sorteggio degli ottavi di finale è stato invece programmato per il 7 novembre. Tutto in dueprima dei Mondiali in Qatar che scatteranno a novembre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

