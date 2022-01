Capodanno, video choc di Geolier: incita la ragazza a sparare dal balcone. Il rapper: Pistola finta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Capodanno tra le polemiche per il noto rapper napoletano Geolier, pseudonimo del 21enne di Secondigliano Emanuele Palumbo, artista conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero e ormai da qualche tempo stabilmente nella parte alta delle classifiche musicali nazionali. A scatenare l’ondata di dissenso da parte dell’opinione pubblica è stato un video di circa 20 secondi pubblicato dallo stesso Geolier sui social network: le immagini risalgono alla notte di San Silvestro e ritraggono il rapper mentre, avvinghiato a una ragazza che impugna una Pistola (scacciacani ndr), la incita a esplodere dei colpi in area. Quattro gli spari che si sentono e che hanno fatto il giro del web sollevando un polverone per il messaggio e il cattivo esempio ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022)tra le polemiche per il notonapoletano, pseudonimo del 21enne di Secondigliano Emanuele Palumbo, artista conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero e ormai da qualche tempo stabilmente nella parte alta delle classifiche musicali nazionali. A scatenare l’ondata di dissenso da parte dell’opinione pubblica è stato undi circa 20 secondi pubblicato dallo stessosui social network: le immagini risalgono alla notte di San Silvestro e ritraggono ilmentre, avvinghiato a unache impugna una(scacciacani ndr), laa esplodere dei colpi in area. Quattro gli spari che si sentono e che hanno fatto il giro del web sollevando un polverone per il messaggio e il cattivo esempio ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? A PARIGI LA PROTESTA NON SI FERMA: ANCHE A CAPODANNO IN PIAZZA ???? Il sabato è giorno di protesta in Francia e il… - matteosalvinimi : Capodanno ad Andria, con una bomba carta distruggono un cassonetto per i vestiti della Caritas, rischiando di ferir… - eziomauro : Capodanno a Milano: la polizia sgombera piazza Duomo, ma in migliaia si riversano nelle strade vici… - ale__obrien : RT @0nlyThE8rAve: capodanno 2021 - Roma1014679853 : Non Alex dopo avere visionato i video di capodanno,??dove ken ci prova spudoratamente con sole ??. Pronto ad asfalta… -