Calendario tennis gennaio 2022: le date dei tornei e il programma (Di lunedì 3 gennaio 2022) La stagione tennistica 2022 è ufficialmente partita con l'Atp Cup, il torneo per nazioni a squadre che vede l'Italia maschile impegnata in questi giorni a Sydney.Questa settimana prenderanno poi il via... Leggi su europa.today (Di lunedì 3 gennaio 2022) La stagioneticaè ufficialmente partita con l'Atp Cup, il torneo per nazioni a squadre che vede l'Italia maschile impegnata in questi giorni a Sydney.Questa settimana prenderanno poi il via...

Advertising

infoitsport : Rassegna: tanti i casi Covid in Serie A, la protesta di chi non vuole il vaccino. Tennis, Australia difficile per g… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Al via in Australia l'Atp Cup di tennis. L'Italia tra le favorite - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Italia: Al via in Australia l'Atp Cup di tennis. L'Italia tra le favorite - Agenzia_Italia : Al via in Australia l'Atp Cup di tennis. L'Italia tra le favorite - 85AleFrau : Al via in Australia l'Atp Cup di tennis. L'Italia tra le favorite -