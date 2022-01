Brasile, Bolsonaro ricoverato d'urgenza: probabile occlusione intestinale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato d'urgenza a causa di una probabile occlusione intestinale, secondo quanto riportato dai media locali. Bolsonaro, 66 anni, presidente dal 2019,... Leggi su leggo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente brasiliano Jairè statod'a causa di una, secondo quanto riportato dai media locali., 66 anni, presidente dal 2019,...

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Bolsonaro Sconti in Borsa: bond di Stato in Cina e prezzi stracciati in Brasile Una scommessa a (poù) alto rischio riguarda il Brasile . L'indice Bovespa della Borsa di San Paolo ...hanno creato più danni della pessima gestione della pandemia dell'attuale presidente Jair Bolsonaro,...

Brasile, Bolsonaro ricoverato d'urgenza: probabile occlusione intestinale Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato d'urgenza a causa di una probabile occlusione intestinale, secondo quanto riportato dai media locali. Bolsonaro, 66 anni, presidente dal 2019, è stato portato all'ospedale Vila Nova Star di San Paolo. Lo riferiscono TV Globo e altre emittenti brasiliane.

Brasile: Bolsonaro ricoverato d'urgenza, occlusione intestinale - TVS tvsvizzera.it tvsvizzera.it Brasile: il presidente Bolsonaro ricoverato d'urgenza Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato portato in ospedale a San Paolo per una sospetta ostruzione intestinale. A farlo sapere Estadao. Il politico si trovava in vacanza sul litorale quando ...

Bolsonaro ricoverato d'urgenza: sospetta occlusione intestinale Il presidente brasiliano è stato trasportato in elicottero e si sottoporrà a esami diagnostici per individuare la causa esatta dei suoi forti dolori addominali ...

