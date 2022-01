Belli se la prende con i comodini del GF Vip: “Tappezzeria, Grande Geriatrico!” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Può piacere o meno, ma ad Alex Belli va riconosciuto il merito di essere stato un buon concorrente di reality e soprattutto il regista della seguitissima soap opera Chimica Artistica: Non è un Game. La telenovela tra il Man e Soleil Sorge ha fatto il botto di share (toccando picchi del 40% con l’ultimo ingresso di Delia Duran), tanto da portare gli autori del GF Vip a richiamare Belli più volte anche dopo il suo addio alla Casa di Cinecittà. A diversi gieffini queste nuove incursioni artistico-telepatiche di Alex non vanno giù. Qualcuno infatti si è lamentato dello spazio che il GF riserva ancora all’attore di CentoVetrine. A questo proposito ieri notte è intervenuto l’amico speciale di Soleil, che su Twitter ha lanciato una shade ai comodini di questa edizione: “Tappezzerie e AnsiaMan di AcchiappaClip, che si chiedono perché ci sono ... Leggi su biccy (Di lunedì 3 gennaio 2022) Può piacere o meno, ma ad Alexva riconosciuto il merito di essere stato un buon concorrente di reality e soprattutto il regista della seguitissima soap opera Chimica Artistica: Non è un Game. La telenovela tra il Man e Soleil Sorge ha fatto il botto di share (toccando picchi del 40% con l’ultimo ingresso di Delia Duran), tanto da portare gli autori del GF Vip a richiamarepiù volte anche dopo il suo addio alla Casa di Cinecittà. A diversi gieffini queste nuove incursioni artistico-telepatiche di Alex non vanno giù. Qualcuno infatti si è lamentato dello spazio che il GF riserva ancora all’attore di CentoVetrine. A questo proposito ieri notte è intervenuto l’amico speciale di Soleil, che su Twitter ha lanciato una shade aidi questa edizione: “Tappezzerie e AnsiaMan di AcchiappaClip, che si chiedono perché ci sono ...

