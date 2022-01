Atp Cup, l'Italia costretta a battere la Francia per restare in corsa (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Vincere e sperare in un favore altrui. L'Italtennis di Berrettini e Sinner torna in campo stanotte per affrontare la Francia nella seconda giornata dell'Atp Cup, evento per nazioni che apre la stagione, ma si ritrova già con le spalle al muro. Dopo la sconfitta all'esordio contro i padroni di casa dell'Australia, infatti, la spedizione azzurra non può più commettere alcun passo falso. Per vincere il girone B, unica opzione per qualificarsi alle semifinali, servirà superare transalpini e russi e sperare che almeno una di queste due squadre infligga una sconfitta ai canguri guidati dall'ex numero del mondo, Lleyton Hewitt. La pressione, dunque, è tutta sulle spalle di Vincenzo Santopadre, guida tecnica della nazionale Italiana all'Atp Cup, e di Matteo Berrettini, numero 7 del mondo. Ai due è riconosciuta universalmente la responsabilità per la ... Leggi su agi (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Vincere e sperare in un favore altrui. L'Italtennis di Berrettini e Sinner torna in campo stanotte per affrontare lanella seconda giornata dell'Atp Cup, evento per nazioni che apre la stagione, ma si ritrova già con le spalle al muro. Dopo la sconfitta all'esordio contro i padroni di casa dell'Australia, infatti, la spedizione azzurra non può più commettere alcun passo falso. Per vincere il girone B, unica opzione per qualificarsi alle semifinali, servirà superare transalpini e russi e sperare che almeno una di queste due squadre infligga una sconfitta ai canguri guidati dall'ex numero del mondo, Lleyton Hewitt. La pressione, dunque, è tutta sulle spalle di Vincenzo Santopadre, guida tecnica della nazionalena all'Atp Cup, e di Matteo Berrettini, numero 7 del mondo. Ai due è riconosciuta universalmente la responsabilità per la ...

