Air Italy, partite le lettere di licenziamento per 1.322 lavoratori (Di lunedì 3 gennaio 2022) A 48 ore dalla scadenza della cassa integrazione, che non è stata prorogata, arrivano le prime lettere di licenziamento collettivo per i 1.322 dipendenti dell'ormai ex compagnia aerea sardo-qatariota Air Italy. La comunicazione, anticipata via mail ad alcuni dei lavoratori, ricorda che il 23 settembre 2021 l'azienda ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per lo stop delle attività e che si è conclusa. Il licenziamento ha effetto immediato con il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. La conclusione di questa vertenza era stata annunciata già dal 29 dicembre, quando i rappresentanti dell'azienda non si erano presentati al tavolo con il Governo, Regioni e sindacati. Il confronto si era chiuso con un nulla di fatto e gli stessi liquidatori avevano fatto sapere ...

