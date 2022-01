Addio a Richard Leakey, scoprì lo scheletro dell'Homo Erectus (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il celebre paleontologo e cacciatore di fossili keniano Richard Leakey, le cui scoperte rivoluzionarie hanno contribuito a dimostrare che l’umanità si è evoluta in Africa, è morto all’età di 77 anni. Ad annunciarne la scomparsa, con “profondo dolore”, è stato il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta. Lo riporta il Guardian.“Era un visionario il cui grande contributo alle origini umane e alla conservazione della fauna selvatica non sarà mai dimenticato”, ha postato su Twitter, la Leakey Foundation esprimendo la sua “profonda tristezza”. Nato a Nairobi il 19 dicembre 1944, per Leakey è stato quasi inevitabile diventare un cacciatore di fossili dato che i suoi genitori erano Louis e Mary Leakey, forse i più famosi scopritori al mondo di ominidi ancestrali.Sebbene Leakey ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il celebre paleontologo e cacciatore di fossili keniano, le cui scoperte rivoluzionarie hanno contribuito a dimostrare che l’umanità si è evoluta in Africa, è morto all’età di 77 anni. Ad annunciarne la scomparsa, con “profondo dolore”, è stato il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta. Lo riporta il Guardian.“Era un visionario il cui grande contributo alle origini umane e alla conservazionea fauna selvatica non sarà mai dimenticato”, ha postato su Twitter, laFoundation esprimendo la sua “profonda tristezza”. Nato a Nairobi il 19 dicembre 1944, perè stato quasi inevitabile diventare un cacciatore di fossili dato che i suoi genitori erano Louis e Mary, forse i più famosi scopritori al mondo di ominidi ancestrali.Sebbene...

