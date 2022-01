A dicembre 2021 mercato dell'auto ancora in netto calo (Di lunedì 3 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A dicembre 2021 sono state immatricolate 86.679 autovetture a fronte delle 119.620 iscrizioni registrate nello stesso mese dell'anno precedente, pari a un calo di oltre il 27%. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.I trasferimenti di proprietà sono stati 274.998 a fronte di 276.665 passaggi registrati a dicembre 2020, con una diminuzione pari a -0,60%.Il volume globale delle vendite mensili, pari a 361.677, ha interessato per il 23,97% vetture nuove e per il 76,03% vetture usate.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Asono state immatricolate 86.679vetture a frontee 119.620 iscrizioni registrate nello stesso mese'anno precedente, pari a undi oltre il 27%. Lo rende noto il ministeroe Infrastrutture ea Mobilità Sostenibili.I trasferimenti di proprietà sono stati 274.998 a fronte di 276.665 passaggi registrati a2020, con una diminuzione pari a -0,60%.Il volume globalee vendite mensili, pari a 361.677, ha interessato per il 23,97% vetture nuove e per il 76,03% vetture usate.(ITALPRESS).

