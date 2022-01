Usa armi: nel 2021 registrate 691 sparatorie di massa. Nuovo record assoluto (Di domenica 2 gennaio 2022) Nell'era Biden negli Usa la violenza armata ha provocato 44.750 morti: 20.660 omicidi e 24.090 suicidi. Tra le vittime 1.533 erano bambini e adolescenti sotto i 17 anni di età. Anche il numero di feriti ha raggiunto un livello record a 40.359 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 2 gennaio 2022) Nell'era Biden negli Usa la violenza armata ha provocato 44.750 morti: 20.660 omicidi e 24.090 suicidi. Tra le vittime 1.533 erano bambini e adolescenti sotto i 17 anni di età. Anche il numero di feriti ha raggiunto un livelloa 40.359 L'articolo proviene da Firenze Post.

