Tamponi in ospedale a Bergamo: chi li può fare e i nuovi orari per ridurre le code (Di domenica 2 gennaio 2022) Bergamo. L'Asst Papa Giovanni XXIII sta implementando le nuove indicazioni regionali che indicano i punti tampone delle ASST come sede per i test ai sintomatici, ai soggetti che devono certificare la guarigione e a chi rientra dall'estero. Questa riorganizzazione, che prevede le aperture straordinarie nelle domeniche 2 e 9 gennaio, dovrebbe ridurre la pressione sulla ASST con un deciso miglioramento grazie anche allo spostamento, dal 5 gennaio, dei Tamponi di screening per chi deve essere ricoverato, in una nuova area in ospedale a Bergamo, con ingresso da Via Failoni 12, attiva dalle 7.30 alle 13.00. Questo consentirà all'ospedale di Bergamo di aumentare l'offerta al Matteo Rota, aperto dalle 7.30 alle 19.00 con orario ...

