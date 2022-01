Sondaggi – Draghi è il “miglior” personaggio politico del 2021 | lo insegue Conte Renzi e Salvini in testa nella classifica dei peggiori

(Di domenica 2 gennaio 2022) Quello che chiamano il “e” è considerato pure ile. Ma subito dietro c’è il suo predecessore. A un anno dalla caduta del suo governo, Giuseppecontinua a mantenere un sostegno rilevante nell’opinione pubblica italiana. E’ quello che emerge da uno condotto da Demos per il quotidiano La Repubblica. L’istituto guidato da Ilvo Diamanti ha chiesto agli intervistati d’indicare ile e peggiore in ambito nazionale e internazionale del. Era una domanda a risposta “aperta”: non c’erano, cioè, liste di nomi predisposte. Il risultato della rilevazione è un’affermazione di Mario, l’ex presidente della Bce che nel febbraio delè ...

Advertising

ImpellizzeriPi1 : @martinoloiacono STANNO SCLERANDO! 1 -- Draghi ha fallito 2 -- il M5S resta intorno al 18/20% 3 -- gradimento e f… - diomededasparta : @Noiconsalvini Draghi il migliore,Nei Sondaggi condotti da Ilvo Diamanti 'Salvini il peggiore'. Gli italiani e i le… - ImpellizzeriPi1 : @repubblica STANNO SCLERANDO! 1 -- Draghi ha fallito 2 -- il M5S resta intorno al 18/20% 3 -- gradimento e fiduci… - ImpellizzeriPi1 : @ilgiornale STANNO SCLERANDO! 1 -- Draghi ha fallito 2 -- il M5S resta intorno al 18/20% 3 -- gradimento e fiduci… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Draghi

Il Fatto Quotidiano

... Italia presidenzialista: l'elezione diretta piace al 74 per cento, contro il virus dell'insicurezza gli italiani si aggrappano a, al Colle gli italiani vorrebbero. ...In economia il presidente del Consiglio Marioè stato premiato come il personaggio più ... Leader negli ascolti e anche nei, il divulgatore e documentarista Alberto Angela è il ...In vista dell’ultima tappa del percorso preparatorio dei referendum sulla giustizia, davanti alla Corte Costituzionale, la decisione del ...Il messaggio più importante, quello che in molti attendevano, lo inserisce all’inizio: «Tra pochi giorni - dice Sergio Mattarella, ...