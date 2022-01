Rientro a scuola, genitori preoccupati: disparità in classe e sui bus per alunni non vaccinati. Vaccinazione non sia unica via d’uscita da crisi (Di domenica 2 gennaio 2022) Articolo 26 - Milioni di genitori italiani sono preoccupati per il caos e per l’incertezza che discendono dalle ultime decisioni governative e da quanto sta emergendo in merito alla riapertura scolastica: dalle ipotesi di prolungamento delle vacanze alle non precisate libertà di manovra delle Regioni sulla sospensione delle lezioni in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 gennaio 2022) Articolo 26 - Milioni diitaliani sonoper il caos e per l’incertezza che discendono dalle ultime decisioni governative e da quanto sta emergendo in merito alla riapertura scolastica: dalle ipotesi di prolungamento delle vacanze alle non precisate libertà di manovra delle Regioni sulla sospensione delle lezioni in presenza. L'articolo .

Advertising

fisco24_info : Variante Omicron, in Gb rientro a scuola con mascherina: Per tutti gli studenti della scuola secondaria… - QdSit : Gli studenti si preparano al rientro a scuola anche in Sicilia, dopo le vacanze natalizie. ... #covid #regolecovid… - italiaserait : Variante Omicron, in Gb rientro a scuola con mascherina - Valeriaeffe : RT @ConteRetweet: -5 gg al rientro in classe. Penso alle 2 allieve non vaccinate (con genitori vaccinati) che il 7 non verranno causa supe… - koramoochi : non ho neanche cominciato a studiare per il rientro a scuola …. hahahahha ….. -