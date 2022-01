Palermo | primo allenamento per Baldini | due out per positività Covid

Leggi su sportface

(Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo la sosta per le festività, ricomincia a correre anche ilsul campo dello Sport Village di Tommaso Natale. I rosanero sono stati guidati per la prima volta da Silvio, che ha però dovuto fare i conti con un secondo giocatore risultato positivo al. L’atleta è stato subito messo in isolamento, e va ad aggiungersi al caso emerso nei giorni scorsi e, per questo motivo, non ancora rientrato a. Al di là di queste due defezioni e a quella dell’infortunato Bubacarr Marong, tutta a rosa ha partecipato al lavoro tipico di ripresa graduale con esercizi con e senza palla. SportFace.