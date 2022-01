Advertising

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Nordcorea, persona non identificata attraversa confine da Corea del Sud. - Adnkronos : #Nordcorea, persona non identificata attraversa confine da Corea del Sud. - andfranchini : Nordcorea, persona non identificata attraversa confine da Corea del Sud -

Ultime Notizie dalla rete : Nordcorea persona

Adnkronos

... anche se non programmata, è quella in Nord Corea di Papa Francesco : "Io ho detto al presidente Kim Jong - un di incontrarlo - riferisce Razzi - perché il Papa è unamolto alla mano, vicina ...... anche se non programmata, è quella in Nord Corea di Papa Francesco : "Io ho detto al presidente Kim Jong - un di incontrarlo - riferisce Razzi - perché il Papa è unamolto alla mano, vicina ...Raro ingresso clandestino in Corea del Nord via terra dal Sud. Una persone “non identificata” è entrata in Corea del Nord il giorno di Capodanno, ha riferito l’esercito di Seul, sottolineando che si t ...Sabato notte una persona non ancora identificata ha attraversato il confine ipersorvegliato tra la Corea del Sud e la Corea del Nord, un raro caso di defezione da Seul verso Pyongyang. L'esercito sudo ...