No al rinvio, la finale di Supercoppa tra Inter e Juve si giocherà il 12 gennaio (Di domenica 2 gennaio 2022) La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio a Milano: il Consiglio della Lega di serie A ha infatti appena deciso di non concedere alle due società il ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 2 gennaio 2022) Ladiitaliana trantus siregolarmente il 12a Milano: il Consiglio della Lega di serie A ha infatti appena deciso di non concedere alle due società il ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA LEGA NON CONCEDE RINVIO FINALE SUPERCOPPA Inter-Juventus si giocherà il 12 gennaio #SkySport #Supercoppa #InterJuventus - Agenzia_Ansa : Nessun rinvio, la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio a Milan… - sportmediaset : La #Supercoppa italiana resta il 12 gennaio: dal Consiglio di Lega nessun rinvio. #SportMediaset… - Open_gol : La data resta invariata per la finale di Supercoppa - sportli26181512 : Nessun rinvio per la Supercoppa Italiana: arriva la decisione del Consiglio della Serie A: Il Consiglio della Lega… -