Milan, Pioli sorride: Ibrahimovic e Rafael Leao sono recuperati (Di domenica 2 gennaio 2022) Ibrahimovic e Leao hanno svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo. A pochi giorni dalla partita con la Roma, dunque, Pioli può sorridere. recuperati alla causa rossonera due calciatori importantissimi. Ibra non aveva preso parte all'ultima partita dell'anno solare a causa di alcuni fastidi muscolari. L'infortunio di Leao, invece, era più serio. Il portoghese aveva saltato quasi tutto il mese di dicembre. Anche Ante Rebic prosegue nella sua tabella verso il recupero: non ha ancora svolto l'intero allenamento coi compagni, solo una parte. Ma anche il croato potrebbe essere abile e arruolabile già per la partita contro i giallorossi di Mourinho. L'articolo ilNapolista.

