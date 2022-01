Messina, agguato a colpi di pistola: un morto (Di domenica 2 gennaio 2022) agguato a Messina. Un uomo di 31 anni è morto dopo essere stato raggiunto da colpi di pistola, mentre era a bordo di un motorino. I carabinieri al momento non escludono alcuna ipotesi. Hanno sentito molte persone per ricostruire quanto accaduto. L’omicidio è avvenuto nel rione di Camaro intorno alle 14.30 di oggi. Si trova, inoltre, in gravi in ospedale un 35enne che era con la vittima. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 gennaio 2022). Un uomo di 31 anni èdopo essere stato raggiunto dadi, mentre era a bordo di un motorino. I carabinieri al momento non escludono alcuna ipotesi. Hanno sentito molte persone per ricostruire quanto accaduto. L’omicidio è avvenuto nel rione di Camaro intorno alle 14.30 di oggi. Si trova, inoltre, in gravi in ospedale un 35enne che era con la vittima. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

sissiisissi2 : RT @Adnkronos: Spari in strada a #Messina, un morto e un ferito grave. #ultimora - Adnkronos : Spari in strada a #Messina, un morto e un ferito grave. #ultimora - fisco24_info : Messina, agguato a colpi di pistola: un morto: Non ce l'ha fatta un 31enne, ferito gravemente l'amico della vittima… - palermo24h : Agguato a Messina, sospettato in caserma dai carabinieri - italiaserait : Messina, agguato a colpi di pistola: un morto -