Messa in tv oggi domenica 2 gennaio: programma, orari, canale e diretta streaming

Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi domenica 2 gennaio. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà trasmessa la Messa in diretta su Rai Uno. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l'appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. Diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live.

