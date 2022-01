Melbourne Summer Set 1: Giorgi quarta testa di serie (Di domenica 2 gennaio 2022) Martina Trevisan e Sara Errani sono le due giocatrici azzurre impegnate nella notte italiana fra domenica e lunedì nelle qualificazioni del "Melbourne Summer Set 1", uno dei due tornei WTA 250 in ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Martina Trevisan e Sara Errani sono le due giocatrici azzurre impegnate nella notte italiana fra domenica e lunedì nelle qualificazioni del "Set 1", uno dei due tornei WTA 250 in ...

Advertising

Kenmckinnon9 : WTA 250 Melbourne Summer Set 1 Court 12 Ana Bondar vs Leonie Kung 11:00am M.A… - livetennisit : WTA 250 Melbourne Summer Set 2: Il Tabellone Principale e Qualificazione. Al via Jasmine Paolini per i colori itali… - livetennisit : WTA 250 Melbourne Summer Set 1: Il Tabellone Principale e Qualificazione. Camila Giorgi testa di serie n.4.. Trevis… - blogandy2022 : -@EmmaRaducanu salta il #Melbourne Summer Set 1° - gianmilan76 : RT @FiorinoLuca: Nei due tornei WTA 250 di Melbourne ci saranno Camila #Giorgi e Jasmine #Paolini. Come specificato nel link sotto, le gioc… -

Ultime Notizie dalla rete : Melbourne Summer Melbourne Summer Set 1: Giorgi quarta testa di serie Martina Trevisan e Sara Errani sono le due giocatrici azzurre impegnate nella notte italiana fra domenica e lunedì nelle qualificazioni del "Melbourne Summer Set 1", uno dei due tornei WTA 250 in programma in contemporanea sui campi in cemento di Melbourne Park nella prima settimana dell'anno. La 28enne mancina di Firenze, n.112 del ...

Melbourne Summer Set: Travaglia in tabellone, rientra Nadal Andreas Seppi e Marco Cecchinato sono in gara nelle qualificazioni del "Melbourne Summer Set", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 521mila dollari che si disputa sui campi in cemento di Melbourne Park (gli stessi degli Australian Open), nella metropoli australiana. ...

Melbourne Summer Set: Travaglia in tabellone, rientra Nadal SuperTennis Melbourne Summer Set: Travaglia in tabellone, rientra Nadal Andreas Seppi e Marco Cecchinato sono in gara nelle qualificazioni del “Melbourne Summer Set”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di ...

ATP Adelaide 1, il tabellone: Musetti e Mager pescano dei qualificati Inizia la preparazione all'Australian Open 2022. Monfils e Khachanov i favoriti, possibile ottavo fra Tiafoe e Kokkinakis ...

Martina Trevisan e Sara Errani sono le due giocatrici azzurre impegnate nella notte italiana fra domenica e lunedì nelle qualificazioni del "Set 1", uno dei due tornei WTA 250 in programma in contemporanea sui campi in cemento diPark nella prima settimana dell'anno. La 28enne mancina di Firenze, n.112 del ...Andreas Seppi e Marco Cecchinato sono in gara nelle qualificazioni del "Set", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 521mila dollari che si disputa sui campi in cemento diPark (gli stessi degli Australian Open), nella metropoli australiana. ...Andreas Seppi e Marco Cecchinato sono in gara nelle qualificazioni del “Melbourne Summer Set”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di ...Inizia la preparazione all'Australian Open 2022. Monfils e Khachanov i favoriti, possibile ottavo fra Tiafoe e Kokkinakis ...