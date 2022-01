LIVE Dakar 2022, Hail-Hail oggi in DIRETTA: Sanders, Al-Attiyah, Kancius e Sotnikov i vincitori di giornata (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.05 CAMION – Il russo Dmitry Sotnikov si è aggiudicato la prima tappa B tra i mezzi pesanti. A bordo del suo Kamaz, il russo ha preceduto di 38? il connazionale e compagno di marca Nikolaev e di 9’15” il ceco Loprais, che con il camion dell’Instaforex Loprais Praga è riuscito a inserirsi nella serie di Kamaz, considerando il quarto e quinto posto di Shibalov (+18’39”) e di Karginov (+19’04”). 14.45 CAMION – Dmitri Sotnikov ha ottenuto il miglior tempo all’arrivo di questa seconda tappa. Il russo (Kamaz) precede il connazionale e compagno di marca Eduard Nikolaev di 38? e il ceco Ales Loprais (Instaforex Loprais Praga) di 9’15”. Siamo in attesa dei riscontri ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.05 CAMION – Il russo Dmitrysi è aggiudicato la prima tappa B tra i mezzi pesanti. A bordo del suo Kamaz, il russo ha preceduto di 38? il connazionale e compagno di marca Nikolaev e di 9’15” il ceco Loprais, che con il camion dell’Instaforex Loprais Praga è riuscito a inserirsi nella serie di Kamaz, considerando il quarto e quinto posto di Shibalov (+18’39”) e di Karginov (+19’04”). 14.45 CAMION – Dmitriha ottenuto il miglior tempo all’arrivo di questa seconda tappa. Il russo (Kamaz) precede il connazionale e compagno di marca Eduard Nikolaev di 38? e il ceco Ales Loprais (Instaforex Loprais Praga) di 9’15”. Siamo in attesa dei riscontri ...

