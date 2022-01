“La cattiva notizia è questa…”. Gemma Galgani, la dama di Uomini e Donne a sorpresa sui social (Di domenica 2 gennaio 2022) Gemma Galgani è una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne. In questa stagione ha fatto molto parlare di sé per la sua storia con Costabile con il quale non erano mancati colpi di scena. “Lei è una donna impossibile con cui trascorrere insieme il resto della propria vita” aveva detto lui. E la dama non ci aveva visto più. “Menefreghista, egoista, dovevi portarmi a letto, certo, tutto e subito, minimo investimento e massimo guadagno”. Ma lui aveva proseguito che la riteneva una persona molto elegante e alla quale aveva manifestato molto interesse. Poi si era reso conto dell’incompatibilità caratteriale e, rivolgendosi alla De Filippi, aveva elencato le problematiche maggiori. “C’erano due profili con Gemma Galgani. Il primo era quello dell’attrazione fisica e ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 gennaio 2022)è una delle protagoniste più amate di. In questa stagione ha fatto molto parlare di sé per la sua storia con Costabile con il quale non erano mancati colpi di scena. “Lei è una donna impossibile con cui trascorrere insieme il resto della propria vita” aveva detto lui. E lanon ci aveva visto più. “Menefreghista, egoista, dovevi portarmi a letto, certo, tutto e subito, minimo investimento e massimo guadagno”. Ma lui aveva proseguito che la riteneva una persona molto elegante e alla quale aveva manifestato molto interesse. Poi si era reso conto dell’incompatibilità caratteriale e, rivolgendosi alla De Filippi, aveva elencato le problematiche maggiori. “C’erano due profili con. Il primo era quello dell’attrazione fisica e ...

Advertising

LaStampa : Omicron: una buona e una cattiva notizia. Buca due dosi di vaccino Pfizer ma con la terza l’immunità aumenta di olt… - MauroV1968 : 1) Non basta dire 'più contagioso' ma 'meno letale', bisogna vedere quanto più contagioso e meno letale, per vedere… - MauroV1968 : Cosa significa questo? Che a parità di condizioni Omicron infetterà più gente di Delta, ma tra gli infettati una pe… - luca85462875 : RT @michele_geraci: Ma quello che vi raccontano è buona o cattiva notizia? #vonderLeyen: 'La stabilita dell'Euro è apprezzata in tutto il… - LucaScopigno : @emmevilla I nuovi contagiati non sono di per sé una cattiva notizia. Se non finiscono in ospedale, e la stragrande… -