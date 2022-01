Iscrizione scuola primaria e secondaria 2022/2023: date, scadenze e come fare (Di domenica 2 gennaio 2022) Tra due giorni si aprono le iscrizioni per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023. come ricorda il Miur, sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie. Inoltre, sono indispensabili anche per i corsi di istruzione e formazione avviati dai centri delle Regioni che hanno aderito alla procedura: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Per gli alunni già iscritti a classi diverse dalla prima non occorre, invece, effettuare alcuna Iscrizione. Quella alle classi successive alla prima viene infatti fatta d'ufficio dalla scuola frequentata. Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 gennaio 2022) Tra due giorni si aprono le iscrizioni per tutte le classi prime delladi primo e secondo grado per l’anno scolasticoricorda il Miur, sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie. Inoltre, sono indispensabili anche per i corsi di istruzione e formazione avviati dai centri delle Regioni che hanno aderito alla procedura: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Per gli alunni già iscritti a classi diverse dalla prima non occorre, invece, effettuare alcuna. Quella alle classi successive alla prima viene infatti fatta d'ufficio dallafrequentata.

Advertising

statodelsud : Iscrizione scuola primaria e secondaria 2022/2023: date, scadenze e come fare - Pino__Merola : Iscrizione scuola primaria e secondaria 2022/2023: date, scadenze e come fare - Piedo_ : @aspiesdiary Per la stessa linea narrativa: in segreteria per l'iscrizione all'università mi hanno chiesto (con sor… - GianniDeMarchis : @ina_valter @matteograndi Io dal 4 dovrò essere allo sportello per accogliere le domande di iscrizione, cartacee, a… - rendezv0vz : che strano non dover preparare il modulo per l’iscrizione al prossimo anno di scuola madon -