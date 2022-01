I Cugini di Campagna imitano i Maneskin: imbarazzo a L’anno che verrà (Di domenica 2 gennaio 2022) Anche quest’anno il Capodanno di Rai Uno ha avuto come unico protagonista il programma L’anno che verrà, il programma condotto da Amadeus che è andato in scena dalle acciaierie di Terni e che ha visto esibirsi sul palco, tra gli altri, anche i Cugini di Campagna. Il gruppo si è esibito in una cover del brano dei Maneskin Zitti e buoni la hit con la quale la band romana ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo, generando non poco imbarazzo. La versione “alternativa” di Zitti e buoni dei Cugini di Campagna non è però nuova: il gruppo l’aveva già suonata qualche settimana fa ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai Uno. Amadeus sale sul palco e ferma tutto, ma è una gag La band composta da Ivano Michetti, Silvano Michetti, Nicolino “Nick” ... Leggi su dilei (Di domenica 2 gennaio 2022) Anche quest’anno il Capodanno di Rai Uno ha avuto come unico protagonista il programmache, il programma condotto da Amadeus che è andato in scena dalle acciaierie di Terni e che ha visto esibirsi sul palco, tra gli altri, anche idi. Il gruppo si è esibito in una cover del brano deiZitti e buoni la hit con la quale la band romana ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo, generando non poco. La versione “alternativa” di Zitti e buoni deidinon è però nuova: il gruppo l’aveva già suonata qualche settimana fa ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai Uno. Amadeus sale sul palco e ferma tutto, ma è una gag La band composta da Ivano Michetti, Silvano Michetti, Nicolino “Nick” ...

