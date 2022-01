GF Vip, “Pugno in faccia a Sophie Codegoni”: quel che è successo è di una gravità inaudita (Di domenica 2 gennaio 2022) Alessandro Basciano, dopo qualche bicchiere di troppo bevuto durante i festeggiamenti di Capodanno all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, si è avventurato in discorsi dimenticabili che hanno già innescato un moto di indignazione sui social. A colloquio con Sophie Codegoni, baciata a più riprese nella nottata, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pronunciato frasi al limite (forse anche superato) del machismo e del maschilismo. Il tutto dopo aver anche tentato un approccio alquanto spinto con Soleil Sorge (strusciamenti e mani sul posteriore dell’italo americana). Il giovane era evidentemente su di giri per l’alcol ingerito durante la festa di capodanno del Grande Fratello vip, ma guai a ritenere ciò una giustificazione. Le sbornie, come è risaputo, dilatano dei tratti caratteriali latenti ma che ci sono. Dunque vale il detto In vino ... Leggi su howtodofor (Di domenica 2 gennaio 2022) Alessandro Basciano, dopo qualche bicchiere di troppo bevuto durante i festeggiamenti di Capodanno all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, si è avventurato in discorsi dimenticabili che hanno già innescato un moto di indignazione sui social. A colloquio con, baciata a più riprese nella nottata, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pronunciato frasi al limite (forse anche superato) del machismo e del maschilismo. Il tutto dopo aver anche tentato un approccio alquanto spinto con Soleil Sorge (strusciamenti e mani sul posteriore dell’italo americana). Il giovane era evidentemente su di giri per l’alcol ingerito durante la festa di capodanno del Grande Fratello vip, ma guai a ritenere ciò una giustificazione. Le sbornie, come è risaputo, dilatano dei tratti caratteriali latenti ma che ci sono. Dunque vale il detto In vino ...

