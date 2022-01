Gf Vip 6 | un’ex Vippona | “Se quello tra Alex Belli e Soleil Sorge fosse stato amore lui avrebbe lasciato Delia Duran Se non l’ha fatto è perché…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 2 gennaio 2022) Patrizia Pellegrino, ex gieffina di questa sesta edizione del game-show di Canale 5, è stata intervistata da Giada Di Miceli per il format di Radio Radio, Non Succederà Più. La showgirl ha avuto un’esperienza nella Casa più spiata di Italia breve ma intensa. A detta sua, è durata il giusto, in quanto presto probabilmentemollato di sua iniziativa: Si sta molto meglio fuori che dentro. È stata unassima esperienza. Bella, perché è durata poco. Nel senso che quando stavo per dire “è troppo faticoso per me” è arrivata l’uscita. E quindi grazie a tutti voi. Non ero molto adatta. Èbello conoscere tutti ma, d’altra parte, avevo capito che avrei dovuto mettermi a litigare e fare casino. Ho scelto invece la verità e questo non mi ha premiata. Ho cercato di essere me stessa nel bene e nel male. Il Gf si basa su dinamiche ...