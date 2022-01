Gb: a 11 anni riceve medaglia dalla regina, il più giovane (Di domenica 2 gennaio 2022) Tobias Weller ha 11 anni. E' di Sheffield, in Yorkshire, ed è affetto da autismo e e paralisi cerebrale. Ma d'ora in poi sarà soprattutto menzionato per esser il più giovane a ricevere una ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Tobias Weller ha 11. E' di Sheffield, in Yorkshire, ed è affetto da autismo e e paralisi cerebrale. Ma d'ora in poi sarà soprattutto menzionato per esser il piùre una ...

Advertising

casanduoglio : Ma solo io penso che quando Fat Moe riceve con le chiavi della pendola da Noodle e la fa ripartire è perché Sergio… - evivanco7 : RT @FeliceRaimondo: Trattasi di una vendita con patto di locazione, ossia un modo con cui si genera liquidità senza perdere il controllo de… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Perchè l'obbligo Sistema di Previdenza Sociale di andare in PENSIONE a 67ANNI? Ieri è Oggi avere 67ANNI è avere 10 ann… - Dgorgo65 : @il_Malpensante Solo chi non ha o non ha mai avuto un cane non può capire quale dolore stai provando. Io ci ho mess… - Tino44588447 : RT @francescagraz1: @ilriformista Questi esaltati del partito Fdi mi fanno orrore. Un partito che nei sondaggi è arrivato in alto alla clas… -