Focolaio Covid alla Juve: Chiellini out, preoccupa l'Under 23 (Di domenica 2 gennaio 2022) Anche in casa Juventus si fanno i conti col Covid 19, in prima squadra ci sono tre positivi tra cui Chiellini: 12 contagiati in Under 23. Il problema Covid in Serie A sta diventando davvero molto complicato. Ci sono tanti club che hanno problemi di formazione, oggi ci sarà un consiglio di Lega per decidere il rinvio della ventesima giornata, ma non ci sono grandi spiragli di manovra. Anche la Juventus ha problemi con i contagi da Covid 19, attualmente in prima squadra sono positivi: Chiellini, Arthur e Pinsoglio che sicuramente non prenderanno parte alla sfida Juve-Napoli del 6 gennaio 2022. Juve: la situazione dei contagi Corriere dello Sport fa un focus sui contagi da Covid 19 nella ...

