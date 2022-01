Crotone | focolaio Covid | sono 11 i calciatori positivi

(Di domenica 2 gennaio 2022) Inoltre un altro componente della squadra, vaccinato, è stato posto in isolamento in quanto contatto stretto di un positivo.

Continuano ad aumentare i contagi tra gli atleti dei campionati professionistici e oggi si registrano ancora nuovi casi FOCOLAIO. Emergenza a Crotone. Sono ben undici i tesserati del club pitagorico r ...Al rientro dalle vacanze natalizie sono risultati positivi al Covid undici soggetti tra calciatori e membri dello staff del Crotone ...