Controlli a tappeto nel napoletano | gli interventi dei carabinieri

(Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPrimo gennaio diper idella compagnia di Giugliano. Quattro le persone arrestate in meno di 24 ore. A Grumo Nevano idella locale stazione hanno arrestato per detenzione illegale di materiale esplodente due incensurati, un 23enne del posto e un 25enne di Casandrino. I militari li hanno fermati mentre erano a bordo di un’auto. Il nervosismo dei due ha consigliato aidi approfondire il controllo. Nell’auto 7 chili tra bombe, petardi e fuochi pirotecnici. La perquisizione è stata estesa presso le abitazioni dei due giovani e lì i militari hanno trovato e sequestrato altri 23 chili di materiale esplodente per un totale di 30. E’ stato necessario l’intervento deiartificieri del comando ...

Sanzionato con una multa di 400 euro il titolare di un locale pubblico per mancatidel green pass.anche durante le feste a Roma, nel quartiere Tor Bella Monaca, da parte dei Carabinieri, che hanno eseguito una serie dimirati a contrastare ogni forma di illegalità e ...Primo gennaio fitto di controlli a tappeto per i Carabinieri della Compagnia di Giugliano. 4 le persone arrestate in meno di 24 ore. A ...Controlli a tappeto: sospesa un’attività, multato un furbetto del Green pass. Le foto di volontari, pompieri e sanitari in prima linea ...