Compri casa? Occhio ai dati biometrici e sessuali (Di domenica 2 gennaio 2022) Devi comprare o vendere casa? Occhio ai tuoi dati biometrici e sessuali. Potrebbero un domani diventare parte, molto preziosa, della compravendita immobiliare. Pensate se per acquistare o vendere una casa, le agenzie immobiliari vi obbligassero a fornire il consenso al trattamento dei vostri dati personali “particolari”. Attraverso un formulario che si basa, in modo piuttosto “creativo”, sulle deroghe previste dal Regolamento europeo 2016/679, anche noto con la sigla GDPR. Quel Regolamento generale sulla protezione dei dati, impiegato per ottenere il consenso a fornire il trattamento dei propri dati “di cui all’articolo 9 del citato Regolamento”. Ossia tutti quei dati personali “che rivelino l’origine razziale o ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 2 gennaio 2022) Devi comprare o vendereai tuoi. Potrebbero un domani diventare parte, molto preziosa, della compravendita immobiliare. Pensate se per acquistare o vendere una, le agenzie immobiliari vi obbligassero a fornire il consenso al trattamento dei vostripersonali “particolari”. Attraverso un formulario che si basa, in modo piuttosto “creativo”, sulle deroghe previste dal Regolamento europeo 2016/679, anche noto con la sigla GDPR. Quel Regolamento generale sulla protezione dei, impiegato per ottenere il consenso a fornire il trattamento dei propri“di cui all’articolo 9 del citato Regolamento”. Ossia tutti queipersonali “che rivelino l’origine razziale o ...

