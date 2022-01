Chelsea - Liverpool 2 - 2, e il City scappa via (Di domenica 2 gennaio 2022) Se il Manchester City non sbaglia un colpo, le rivali fanno di tutto per agevolare la sua corsa solitaria in vetta alla Premier League, come confermato dal big match odierno tra Chelsea e Liverpool, ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Se il Manchesternon sbaglia un colpo, le rivali fanno di tutto per agevolare la sua corsa solitaria in vetta alla Premier League, come confermato dal big match odierno tra, ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER CHELSEA, LUKAKU NON CONVOCATO Attaccante escluso dal match contro il Liverpool #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LIVERPOOL, 3 GIOCATORI OUT CONTRO IL CHELSEA Alisson, Firmino e Matip sospetti positivi al Covid-… - fanpage : Romelu Lukaku è stato escluso dai convocati del Chelsea per il big match di oggi pomeriggio contro il Liverpool. Tu… - IndioDom : RT @eujuliovelasco: Pep Guardiola neste momento com o empate entre Chelsea e Liverpool - Mateussosa17 : RT @eujuliovelasco: Pep Guardiola neste momento com o empate entre Chelsea e Liverpool -