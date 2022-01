Calciomercato, la Juventus monitora Mauro Icardi (Di domenica 2 gennaio 2022) Nella giornata di domani inizia ufficialmente la sessione invernale di Calciomercato. Nelle ultime settimane diverse squadre hanno iniziato ad imbastire trattative per provare a rafforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Una delle big italiane alla disperata ricerca di rinforzi è la Juventus. I bianconeri hanno chiuso il girone d’andata al quinto posto deludendo le aspettative. Tra i tanti problemi della compagine piemontese, uno in particolare che sta contraddistinguendo quest’annata è la sterilità del reparto offensivo. Morata, Kean e Kaio Jorge hanno segnato in tre appena 11 reti dimostrazione dei problemi della Vecchia Signora sotto porta. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, la società torinese non è riuscita a sostituire un calciatore capace di segnare 101 gol in tre stagioni. Ed è per questo che la Juventus ha messo ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 2 gennaio 2022) Nella giornata di domani inizia ufficialmente la sessione invernale di. Nelle ultime settimane diverse squadre hanno iniziato ad imbastire trattative per provare a rafforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Una delle big italiane alla disperata ricerca di rinforzi è la. I bianconeri hanno chiuso il girone d’andata al quinto posto deludendo le aspettative. Tra i tanti problemi della compagine piemontese, uno in particolare che sta contraddistinguendo quest’annata è la sterilità del reparto offensivo. Morata, Kean e Kaio Jorge hanno segnato in tre appena 11 reti dimostrazione dei problemi della Vecchia Signora sotto porta. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, la società torinese non è riuscita a sostituire un calciatore capace di segnare 101 gol in tre stagioni. Ed è per questo che laha messo ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Primo sondaggio per #Icardi del @PSG_inside - Gazzetta_it : Lukaku sul mercato: la Juve spera e riapre la caccia a #Vlahovic - GiovaAlbanese : #Ramsey in permesso fino a lunedì, la sensazione è che possa bastare per definire nel frattempo la cessione dalla… - MikiG78 : RT @speriamocmlcavo: Lo dico ora, mandiamo via un buon giocatore e un ragazzo che mentre vince la Champions è dispiaciuto per il dolore che… - calciomercatoit : ?? #Juventus - Pericolo #Newcastle per #Aubameyang: c'è l'offerta per l'attaccante -