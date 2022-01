Calciomercato Juve, una big inglese arriva prima su Dembele (Di domenica 2 gennaio 2022) Calciomercato Juve: una big inglese può soffiare Ousmane Dembele ai bianconeri. Le ultime sulla situazione Il Barcellona starebbe studiando la formula giusta per provare a liberarsi di Ousmane Dembele già nel corso del mercato invernale. Il francese, che non rinnoverà con il club catalano, potrebbe diventare un problema per la società blaugrana. Secondo quanto riportato da Ara Esports, l’esterno, accostato anche alla Juventus di Allegri, sarebbe stato offerto al Manchester United in cambio di Martial. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022): una bigpuò soffiare Ousmaneai bianconeri. Le ultime sulla situazione Il Barcellona starebbe studiando la formula giusta per provare a liberarsi di Ousmanegià nel corso del mercato invernale. Il francese, che non rinnoverà con il club catalano, potrebbe diventare un problema per la società blaugrana. Secondo quanto riportato da Ara Esports, l’esterno, accostato anche allantus di Allegri, sarebbe stato offerto al Manchester United in cambio di Martial. L'articolo proviene da Calcio News 24.

