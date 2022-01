Basta gufi, nel Sudafrica di Omicron crollano i contagi (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen – Gufate e allarmismi a profusione. Se davvero volessimo incaponirci – in preda al masochismo – a leggere tutte le dichiarazioni degli esperti, sprofonderemmo nel panico più totale. La boccata di aria rassicurante arriva invece dal Sudafrica, là dove la variante Omicron è stata rilevata per la prima volta a fine novembre scorso. “Tutti gli indicatori suggeriscono che il Paese ha probabilmente superato il picco della quarta ondata“, si legge in un comunicato della presidenza Sudafricana in cui viene annunciata la revoca di alcune misure restrittive, tra le quali il coprifuoco notturno. La “variante Sudafricana” sta quindi già allentando la morsa in Sudafrica? Pare proprio di sì, quantomeno è meno peggio del previsto. Nel Sudafrica di Omicron ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen – Gufate e allarmismi a profusione. Se davvero volessimo incaponirci – in preda al masochismo – a leggere tutte le dichiarazioni degli esperti, sprofonderemmo nel panico più totale. La boccata di aria rassicurante arriva invece dal, là dove la varianteè stata rilevata per la prima volta a fine novembre scorso. “Tutti gli indicatori suggeriscono che il Paese ha probabilmente superato il picco della quarta ondata“, si legge in un comunicato della presidenzana in cui viene annunciata la revoca di alcune misure restrittive, tra le quali il coprifuoco notturno. La “variantena” sta quindi già allentando la morsa in? Pare proprio di sì, quantomeno è meno peggio del previsto. Neldi...

