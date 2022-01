Apple offre un premio di $180.000 ai suoi ingegneri in cambio di non fare questo “passo” (Di domenica 2 gennaio 2022) Negli ultimi mesi Cupertino ha dovuto dire addio a 100 addetti passati direttamente a Zuckerberg, o per meglio dire Meta. Ma perchè? Apple azienda: ecco che cosa “suggerisce” ai suoi ingegneri – Computermagazine.itApple si ritrova in una situazione piuttosto spinosa: ha emesso insoliti bonus, mai visti prima, in azioni ad alcuni ingegneri dell’azienda, nel tentativo di trattenerli nel posto i lavoro, ed evitare che passino ad altre big tech come Meta. Ma perchè? A quanto pare, sta succedendo così da qualche mese. La scorsa settimana infatti Cupertino ha informato che “alcuni tecnici specializzati nella progettazione di parti in silicio, hardware e software dei bonus fuori ciclo devono rimanere”. Una sorta di … preghiera? Basti pensare che le azioni maturano in quattro anni, fornendo un incentivo a ... Leggi su computermagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Negli ultimi mesi Cupertino ha dovuto dire addio a 100 addetti passati direttamente a Zuckerberg, o per meglio dire Meta. Ma perchè?azienda: ecco che cosa “suggerisce” ai– Computermagazine.itsi ritrova in una situazione piuttosto spinosa: ha emesso insoliti bonus, mai visti prima, in azioni ad alcunidell’azienda, nel tentativo di trattenerli nel posto i lavoro, ed evitare che passino ad altre big tech come Meta. Ma perchè? A quanto pare, sta succedendo così da qualche mese. La scorsa settimana infatti Cupertino ha informato che “alcuni tecnici specializzati nella progettazione di parti in silicio, hardware e software dei bonus fuori ciclo devono rimanere”. Una sorta di … preghiera? Basti pensare che le azioni maturano in quattro anni, fornendo un incentivo a ...

PubbliemmeGroup : Con tecnici altamente qualificati e la gamma degli ultimi prodotti della #Apple, R-Store offre tutte le principali… - HDblog : RT @HDblog: Apple offre ad alcuni dipendenti bonus fino a 180.000$ per non passare a Meta - gigibeltrame : Apple offre ad alcuni dipendenti bonus fino a 180.000$ per non passare a Meta #digilosofia - pelias01 : RT @Andrea_V_73: '#Apple offre generosi #bonus agli #ingegneri di talento per non farli passare a #Meta'Claudia Frangiamore @MilanoFinanza… - infoitscienza : Apple offre bonus in azioni ai suoi migliori dipendenti -