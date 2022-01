Traffico Roma del 01-01-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetaniregolare su strade ed autostrade della capitale diversi però gli incidenti che si sono verificati in questi ultimi È proprio per incidente brevi rallentamenti in piazza Gandhi e in via Misurina altro incidente in via Casilina altezza via del Mandrione prudenza nulla da segnalare lungo le due carreggiate del raccordo e sul tratto Urbano della A24 per Teramo visibilità buona ovunque con il nuovo anno atornano le domeniche ecologiche insieme relativi blocchi della circolazione l’iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per ilprivato nella ZTL fascia verde per quattro domeniche la prima domenica domani 2 gennaio a partire dalle 7:30 fino alle 12:30 poi dalle 16:30 alle 20:30 tutto Non mi resta che augurarvi un ...