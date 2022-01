Traffico Roma del 01-01-2022 ore 12 | 30

(Di sabato 1 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetaniscarso su strade ed autostrade della capitale nulla da segnalare anche lungo le due carreggiate del racconto buona ora la visibilità ovunque e con il nuovo anno atornano le domeniche ecologiche insieme ai relativi blocchi della circolazione iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per ilprivato nella ZTL fascia verde per quattro domeniche la prima domenica domani 2 gennaio a partire dalle 7:30 fino alle 12:30 e poi dalle 16:03 alle 20:30 maggiori dettagli su questa ed altre notizie sul sitopunto luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

Blocco deldomani 2 gennaio 2022 a, primo dei quattro appuntamenti con le domeniche ecologiche programmante in questo anno appena iniziato. Il provvedimento è programmato per limitare l'...Gravi disagi per chi viaggia in treno in provincia di Venezia, ilrallentato per un incendio vicino alla stazione ferroviaria di Venezia - Mestre , dove ... Il treno Icn 774 partito da...“Un recupero straordinario di 200 opere d’arte, di capolavori importanti e assoluti. In gioco non c’è soltanto il valore economico, ma quello identitario e culturale, che verrà sviluppato in tutta la ...Stop al traffico domani 2 gennaio 2022. L'iniziativa prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL "fascia verde". Il blocco del traffico sarà in vigo ...