Roma, Mourinho: sorpresa di fine anno in una struttura Caritas (Di sabato 1 gennaio 2022) José Mourinho visita l’Ostello “don Luigi Di Liegro”. sorpresa speciale nell’ultimo giorno dell’anno per gli ospiti della struttura. Come rivelato da Caritas Roma, l’allenatore e lo staff tecnico dei giallorossi hanno portato dei doni augurare un buon 2022 a tutti i presenti. Mou ha poi voluto lanciare un messaggio per ricordare la necessità di sostenere i più bisognosi. “Non fingete di non sapere, non dimenticate la realtà, non dimenticatevi di loro – ha scritto Mourinho su Instagram -. Loro esistono, sono dovunque e hanno bisogno di voi, hanno bisogno di noi tutti. Grazie Caritas per il vostro meraviglioso lavoro“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Josévisita l’Ostello “don Luigi Di Liegro”.speciale nell’ultimo giorno dell’per gli ospiti della. Come rivelato da, l’allenatore e lo staff tecnico dei giallorossi hportato dei doni augurare un buon 2022 a tutti i presenti. Mou ha poi voluto lanciare un messaggio per ricordare la necessità di sostenere i più bisognosi. “Non fingete di non sapere, non dimenticate la realtà, non dimenticatevi di loro – ha scrittosu Instagram -. Loro esistono, sono dovunque e hbisogno di voi, hbisogno di noi tutti. Grazieper il vostro meraviglioso lavoro“. SportFace.

Advertising

OfficialASRoma : ??? “Mourinho è esattamente quello di cui la Roma, i giocatori, i dipendenti, lo staff e i tifosi avevano bisogno”… - Gazzetta_it : Capodanno alla Caritas per #Mourinho: 'Non fingete di non sapere' #Roma - SkySport : Roma, Mourinho fa visita alla Caritas: 'Non dimentichiamo chi ha bisogno di noi' #SkySport #Roma #Mourinho #Caritas - sportface2016 : Visita speciale di Josè #Mourinho in una struttura Caritas di #Roma nell'ultimo giorno dell'anno - CoronaLupo : RT @gabrielesani: Bel gesto di Mourinho che regala la sua giacca al tifoso 23enne colpito da doppio infarto in curva durante la partita ht… -