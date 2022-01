Roma, Mayoral in quarantena: è entrato in contatto con un positivo al Covid (Di sabato 1 gennaio 2022) BorjaMayoral non era presente oggi all’allenamento della Roma perché in isolamento per contatto con un positivo al Covid. Lo spagnolo ha svolto un tampone ieri sera, a cui è risultato negativo. Oggi ha ripetuto un altro tampone, ma l’esito arriverà solamente nella mattinata di domani. Per questo, Mayoral si sta allenando a casa. SITO Roma SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Borjanon era presente oggi all’allenamento dellaperché in isolamento percon unal. Lo spagnolo ha svolto un tampone ieri sera, a cui è risultato negativo. Oggi ha ripetuto un altro tampone, ma l’esito arriverà solamente nella mattinata di domani. Per questo,si sta allenando a casa. SITOSportFace.

