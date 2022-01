Morto Calisto Tanzi | aveva 83 anni | dall' impero del latte | al calcio e poi il crac Parmalat

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PARMA MORTO CALISTO TANZI ALL'ETÀ DI 83 ANNI È stato proprietario del club dal 1989 al 2003 #SkySport… - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morto Calisto Tanzi. L'imprenditore aveva 83 anni. #ANSA - TgLa7 : E' #morto a 83 anni Calisto #Tanzi, imprenditore la cui parabola e' iniziata con la crescita della Parmalat ed è te… - lamortevito : RT @CalcioFinanza: E' morto Calisto Tanzi, il fondatore di #Parmalat ed ex patron del Parma Calcio aveva 83 anni - telodogratis : Morto Calisto Tanzi, ex patron della Parmalat -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Calisto

ROMA - Èa 83 anniTanzi, imprenditore ed ex patron del Parma dal 1990 al 2003. Sotto la sua gestione i ducali hanno conquistato otto trofei: 3 Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa ...a 83 anniTanzi , imprenditore noto in Italia per l'impegno con la Parmalat , che ha portato l'azienda alimentare a essere tra le più note al mondo e per le vicende giudiziarie che sono ...Il Parma di Calisto Tanzi dalle stelle al crac. Da Parma sono passati Buffon, Thuram, e Fabio Cannavaro, Boghossian e Veron, Crespo e Chiesa, che oggi si rivede nel figlio Federico protagonista alla ...Con Calisto Tanzi se ne va un protagonista assoluto del panorama economico mondiale tra la fine del secolo e l'inizio di quello attuale. L'imprenditore era nato il ...