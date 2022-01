Mattarella | Bergamini | ‘un’altra testimonianza di uomo Istituzioni’

Leggi su ildenaro

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – "Un nuovo importante richiamo alla responsabilità dal Presidentein occasione del discorso di fino anno. Tutti noi siamo chiamati ad assolvere un compito molto importante proprio per tutti quei giovani che non devono mai perdersi d'animo, che non devono mai fermarsi per poter prendere il futuro così come auspicato dal Presidente. Ancora una volta una bellissimada parte di undelle Istituzioni che ha onorato il suo incarico con grande determinazione in uno dei momenti più difficili per il nostro Paese. A lui non possiamo che essere grati. Grazie Presidente". Così il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Deborah, commentando il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio.