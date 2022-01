LIVE Tour de Ski 2022, Sprint Oberstdorf in DIRETTA: Francesco De Fabiani in finale! Laurent out in semifinale, Pellegrino non decolla (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18: Queste le protagoniste della finale femminile al via tra poco: Matintalo (Fin), Sorina (Rus), Hagstroem (Swe), Nepryaeva (Rus), Lampic (Slo), Myhrvold (Nor) 13.16: E’ FINALE PER Francesco DE Fabiani! E’ terzo nella seconda semifinale e viene ripescato assieme a Halfvarsson. E’ festa norvegese con la seconda doppietta anche nella seconda semifinale. Vince Golberg, secondo Northug ma per l’azzurro c’è una finale importantissima in chiave classifica generale 13.11: Tenta l’impresa Francesco De Fabiani che è al via nella seconda semifinale. Questi i protagonisti: Novak (Cze), Northug (Nor), De Fabiani (Ita), Golberg (Nor), Retivykh (Rus), Halfvarsson (Swe) 13.10: Facilità ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.18: Queste le protagoniste della finale femminile al via tra poco: Matintalo (Fin), Sorina (Rus), Hagstroem (Swe), Nepryaeva (Rus), Lampic (Slo), Myhrvold (Nor) 13.16: E’ FINALE PERDE! E’ terzo nella secondae viene ripescato assieme a Halfvarsson. E’ festa norvegese con la seconda doppietta anche nella seconda. Vince Golberg, secondo Northug ma per l’azzurro c’è una finale importantissima in chiave classifica generale 13.11: Tenta l’impresaDeche è al via nella seconda. Questi i protagonisti: Novak (Cze), Northug (Nor), De(Ita), Golberg (Nor), Retivykh (Rus), Halfvarsson (Swe) 13.10: Facilità ...

