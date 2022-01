Le ultime sul Sassuolo: 2 positivi in rosa, ora è caccia all’erede di Boga (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Sassuolo si avvicina alla prima sfida con il Genoa con un occhio di riguardo per l’attacco: le ultime sui neroverdi Il Sassuolo tra campo e mercato. La formazione di Alessio Dionisi, che ha chiuso il suo 2021 perdendo in casa contro il Bologna, scenderà in campo il 6 gennaio per affrontare il Genoa, alla ricerca del riscatto. Una gara da non sottovalutare per la formazione neroverde che ha sempre fatto fatica contro le squadre che avevano meno punti in classifica, in partenza, mentre ha fatto molto bene contro le cosiddette big. Il Sassuolo deve fare i conti con la presenza di due positivi in rosa. Come riferito dal club neroverde: « L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che, nella giornata di ieri, la Prima Squadra è stata sottoposta a tamponi molecolari prima della ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Ilsi avvicina alla prima sfida con il Genoa con un occhio di riguardo per l’attacco: lesui neroverdi Iltra campo e mercato. La formazione di Alessio Dionisi, che ha chiuso il suo 2021 perdendo in casa contro il Bologna, scenderà in campo il 6 gennaio per affrontare il Genoa, alla ricerca del riscatto. Una gara da non sottovalutare per la formazione neroverde che ha sempre fatto fatica contro le squadre che avevano meno punti in classifica, in partenza, mentre ha fatto molto bene contro le cosiddette big. Ildeve fare i conti con la presenza di duein. Come riferito dal club neroverde: « L’U.S.Calcio comunica che, nella giornata di ieri, la Prima Squadra è stata sottoposta a tamponi molecolari prima della ...

